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Хацкевич: Ни один футболист, приобретенный при Луческу, пока не принес пользу Динамо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Хацкевич говорит, что Луческу работает со старым багажом

Хацкевич: Ни один футболист, приобретенный при Луческу, пока не принес пользу Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о трансферной политике киевского клуба в эпоху Мирчи Луческу.

— Как Вы оцените первую часть сезона для киевского клуба? Что Вам понравилось, а что — нет?

— Нравится, что появилась стабильность и уверенность, стабилизировался состав и есть результат.

Со знаком минус — это отсутствие конкуренции на многих позициях, ни один из футболистов приобретенных или взятых в аренду не усилил игру команды и не добавил конкуренции. Это большой минус для прогресса команды.

Ни один футболист, приобретенный при румынском тренере, пока не принес пользу "Динамо". Мистер работает с теми футболистами, что были в "Динамо" до него. Можно сказать, учитель пришел, когда класс был собран и ученики готовы

— Как вообще происходит трансферная политика в "Динамо"? Главный тренер влияет на процесс или просто говорит, какую нужно усилить позицию, и скауты или агенты привозят игроков?

— Когда я возглавлял "Динамо", на протяжении всего сезона обсуждаются позиции, которые нужно усилить. У нас была критическая позиция по левому защитника, и мы очень здорово сработали — подписали опытного Пиварича. На правый фланг для конкуренции Морозюку приобрели игрока молодежной сборной Польши Кендзеру. Позже был куплен Вербич.

Как происходит трансферная политика? Мы обсуждаем это с президентом клуба и селекционным отделом. Потом собирают полную информацию по заинтересовавшему футболисту: это стиль игры футболиста, интеллект, обучаемость, коммуникабельность, как он выглядит в домашних и гостевых играх, статистические данные, видеонарезки с его игрой, плюсы и минусы.

Все эти моменты обсуждаются в тренерском кругу, но последнее слово всегда оставалось за мной. Если по другим футболистам были вопросы, то по Пиваричу, Кендзере и Вербичу я сразу сказал: "Эти футболисты нам подходят".

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В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Хэффи (Полтава)
12.01.2022 в 23:48
Хацкевич - лучше бы ты помолчал, величайший специалист
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