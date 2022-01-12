Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хацкевич: Ни один футболист, приобретенный при Луческу, пока не принес пользу Динамо
Хацкевич говорит, что Луческу работает со старым багажом
fcdynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "
— Как Вы оцените первую часть сезона для киевского клуба? Что Вам понравилось, а что — нет?
— Нравится, что появилась стабильность и уверенность, стабилизировался состав и есть результат.
Со знаком минус — это отсутствие конкуренции на многих позициях, ни один из футболистов приобретенных или взятых в аренду не усилил игру команды и не добавил конкуренции. Это большой минус для прогресса команды.
Ни один футболист, приобретенный при румынском тренере, пока не принес пользу "Динамо". Мистер работает с теми футболистами, что были в "Динамо" до него. Можно сказать, учитель пришел, когда класс был собран и ученики готовы
— Как вообще происходит трансферная политика в "Динамо"? Главный тренер влияет на процесс или просто говорит, какую нужно усилить позицию, и скауты или агенты привозят игроков?
— Когда я возглавлял "Динамо", на протяжении всего сезона обсуждаются позиции, которые нужно усилить. У нас была критическая позиция по левому защитника, и мы очень здорово сработали — подписали опытного Пиварича. На правый фланг для конкуренции Морозюку приобрели игрока молодежной сборной Польши Кендзеру. Позже был куплен Вербич.
Как происходит трансферная политика? Мы обсуждаем это с президентом клуба и селекционным отделом. Потом собирают полную информацию по заинтересовавшему футболисту: это стиль игры футболиста, интеллект, обучаемость, коммуникабельность, как он выглядит в домашних и гостевых играх, статистические данные, видеонарезки с его игрой, плюсы и минусы.
Все эти моменты обсуждаются в тренерском кругу, но последнее слово всегда оставалось за мной. Если по другим футболистам были вопросы, то по Пиваричу, Кендзере и Вербичу я сразу сказал: "Эти футболисты нам подходят".
Популярное сейчас
- В матче Кубка Африки судья давал финальный свисток на 85 и 89 минутах
- Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко
- Динамо узнало соперников на первом сборе в Испании
- Известны фамилии всех футболистов, находящихся на турецком сборе Черноморца
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Новости по теме
- 13:59 Украинские Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- 13:21 Украинские В шаге от большой цифры. Матч против Мариуполя стал для Динамо 900-м в чемпионатах Украины
- 10:47 Украинские Суперкубковые хроники. Полная статистика украинского матча-турнира