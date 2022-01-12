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Ворскла определилась с соперниками на турецком сборе

Премьер-лига
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Три спарринг-партнера известны, еще один - под вопросом

Ворскла определилась с соперниками на турецком сборе

скриншот youtube

Новина українською

17 января главная команда "Ворсклы" выходит из отпуска и возвращается к работе.

Именно в этот день все соберутся в Полтаве и после общего собрания проведут первую в 2022 году тренировочную работу. 23 января делегация "бело-зеленых" отправится в Турцию.

Стали известны даты и имена спаррингов ворсклян на турецком учебно-тренировочном сборе.

Соперниками полтавчан будут:

  • 9 февраля - "ЛКС" (Польша)
  • 12 февраля - "Атырау" (Казахстан)
  • 18 февраля - "Каспий" (Казахстан)

Контракты на проведение этих матчей уже подписаны. Планируется еще один контрольный поединок, с потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что на зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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