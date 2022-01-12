Ворскла определилась с соперниками на турецком сборе

17 января главная команда " Ворсклы " выходит из отпуска и возвращается к работе.

Именно в этот день все соберутся в Полтаве и после общего собрания проведут первую в 2022 году тренировочную работу. 23 января делегация "бело-зеленых" отправится в Турцию.

Стали известны даты и имена спаррингов ворсклян на турецком учебно-тренировочном сборе.

Соперниками полтавчан будут:

9 февраля - "ЛКС" (Польша)

12 февраля - "Атырау" (Казахстан)

18 февраля - "Каспий" (Казахстан)

Контракты на проведение этих матчей уже подписаны. Планируется еще один контрольный поединок, с потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что на зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.