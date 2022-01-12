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Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне
В Александрии говорят, что контракт с игроком еще не подписывали
fco.com.ua
Директор "
- Мы пока что ничего не нарушили. Есть ли какие-то нарушения в отношениях Калитвинцева и "Десны", это уже пусть решает комитет. Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в "Десне". К нам вопросов нет. То, что мы объявили на официальном сайте, что у нас есть планы на этого футболиста, и мы хотим видеть его у себя - другой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время в юридической плоскости решится вопрос между Калитвинцевем и "Десной", и все станет на свои места.
- На зимние сборы Калитвинцев останется в расположении "Александрии"?
- Мы так планируем. Надеюсь, все будет решено в ближайшее время. Насколько я понимаю, игрок воспользовался юридическим правом, которое прописано в регламенте. Это просто вопрос времени, когда будут урегулированы документальные вопросы.
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