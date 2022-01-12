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Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне

Премьер-лига
(1 голосов)

В Александрии говорят, что контракт с игроком еще не подписывали

Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал свое видение по поводу нашумевшего перехода футболиста "Десны" Владислава Калитвинцева в стан их команды.

- Мы пока что ничего не нарушили. Есть ли какие-то нарушения в отношениях Калитвинцева и "Десны", это уже пусть решает комитет. Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в "Десне". К нам вопросов нет. То, что мы объявили на официальном сайте, что у нас есть планы на этого футболиста, и мы хотим видеть его у себя - другой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время в юридической плоскости решится вопрос между Калитвинцевем и "Десной", и все станет на свои места.

- На зимние сборы Калитвинцев останется в расположении "Александрии"?

- Мы так планируем. Надеюсь, все будет решено в ближайшее время. Насколько я понимаю, игрок воспользовался юридическим правом, которое прописано в регламенте. Это просто вопрос времени, когда будут урегулированы документальные вопросы.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
13.01.2022 в 00:00
Вы не могли с ним даже переговоры вести за спиной Десны...
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Serbskiy Serb (Днепропетровск)
12.01.2022 в 23:41
Что то много этого разрисованного петуха стало в новостной ленте) а калитвинцев конечно ещё тот штрих))
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