Директор Александрии: Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в Десне

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал свое видение по поводу нашумевшего перехода футболиста "Десны" Владислава Калитвинцева в стан их команды.

- Мы пока что ничего не нарушили. Есть ли какие-то нарушения в отношениях Калитвинцева и "Десны", это уже пусть решает комитет. Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в "Десне". К нам вопросов нет. То, что мы объявили на официальном сайте, что у нас есть планы на этого футболиста, и мы хотим видеть его у себя - другой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время в юридической плоскости решится вопрос между Калитвинцевем и "Десной", и все станет на свои места.

- На зимние сборы Калитвинцев останется в расположении "Александрии"?

- Мы так планируем. Надеюсь, все будет решено в ближайшее время. Насколько я понимаю, игрок воспользовался юридическим правом, которое прописано в регламенте. Это просто вопрос времени, когда будут урегулированы документальные вопросы.