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Ореховский: Я сам желал возвращения в Колос, так как скучал по тому времени
Хавбек дал интервью клубной пресс-службе
Фото: ФК Колос
Атакующий полузащитник Павел Ореховский после годичного перерыва вернулся в "Колос" и поделился эмоциями в интервью клубной пресс-службы.
- Если сказать, что очень рад, то это просто ничего не сказать. Я счастлив! Счастлив вернуться в команду. Очень скучал по ребятам, по коллективу, Ковалевке, всем людям, которые работают в клубе. Потому что атмосфера в клубе всегда положительной была, и для меня это очень хорошее время было в "Колосе". И надеюсь, что теперь будет еще лучше.
- За "Рух" ты провел всего шесть матчей – пять в чемпионате и один в кубке Украины…
- Да, но мне было очень тяжело там себя проявить, ведь я был почти все время травмирован, к тому же сильно переболел ковидом, лежал в больнице. Поэтому это время во львовском клубе было для меня очень сложное.
- С ковидом все было так серьезно?
У меня было двустороннее воспаление легких. Я месяц провел в больнице под капельницами. А потом еще восстанавливался после всего этого около полутора месяцев.
- Как появилось решение вернуться в "Колос"?
- Я постоянно держал связь с ребятами из команды. И ребята постоянно говорили: "Давай, давай, возвращайся уже"! И я сам очень желал возвращения, потому что скучал по тому времени, какое было. Даже когда мы с "Рухом" приезжали в Ковалевку на матч против "Колоса", я можно сказать слезу пустил, ведь все вокруг было таким родным. Уже ближе к межсезонью я разговаривал с Ярославом Васильевичем Вишняком, мы общались по поводу возвращения. Потому я очень рад, что все так получилось.
- 18 января команда выходит из отпуска. Как ты поддерживаешь форму?
- Нам тренеры сбросили план подготовки – там прописана работа, которую мы должны выполнять. Я каждый день хожу в тренажерный зал, после зала – водные восстановительные процедуры. Делаю специальные упражнения, которые предоставили мне тренеры-реабилитологи. Поэтому, я готовлюсь по полной, ведь много времени пропустил, и мне нужно наверстывать все это.
- В "Колосе" происходят изменения, чего ты ожидаешь от второй половины сезона 2021/2022?
- Сейчас, смотря на то, как вообще поднимается наш чемпионат, я считаю, что во второй половине сезона будет интересно. Что касается "Колоса", я считаю, мы будем набирать свои очки, и это начнется с первой игры, - сказал Ореховский.
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