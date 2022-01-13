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Стал известен второй соперник Миная на зимнем сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Ожидается закарпатское дерби

Стал известен второй соперник Миная на зимнем сборе

фото - ФК Минай

Новина українською

Стал известен второй спарринг-партнер "Миная" во время первого подготовительного сбора к возобновлению сезона. Закарпатцы встретятся с клубом Первой лиги - "Ужгородом".

Закарпатское дерби, которое всегда происходит в напряженной и интересной борьбе, состоится 28 января. Матч пройдет на искусственном поле стадиона "Авангард" в областном центре. Время поединка будет известно позже.

Напомним, что "Минай" начнет тренировку 14 января в Ужгороде. Первую товарищескую игру они сыграют 22 января в Венгрии с местным клубом Высшей лиги – "Дебреценом".

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В статье: ФК Ужгород ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
13.01.2022 в 09:05
Сриник,тебе нужно "валить"туда-откуда свалил!Кто тебе даст "Динамо"или "Шахтёр???".
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Maldini (Киев)
13.01.2022 в 09:02
Для "Миная"главный соперник-это он сам!!!
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