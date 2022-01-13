Стал известен второй соперник Миная на зимнем сборе

Стал известен второй спарринг-партнер "Миная" во время первого подготовительного сбора к возобновлению сезона. Закарпатцы встретятся с клубом Первой лиги - "Ужгородом".

Закарпатское дерби, которое всегда происходит в напряженной и интересной борьбе, состоится 28 января. Матч пройдет на искусственном поле стадиона "Авангард" в областном центре. Время поединка будет известно позже.

Напомним, что "Минай" начнет тренировку 14 января в Ужгороде. Первую товарищескую игру они сыграют 22 января в Венгрии с местным клубом Высшей лиги – "Дебреценом".