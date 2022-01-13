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Пока без Луческу и в неполном составе. Динамо провело первую тренировку
Киевляне начали подготовку ко второй части сезона
fcdynamo.kiev.ua
Игроки киевского "Динамо" уже проходят медосмотр двумя группами и провели первую работу в 2022 году, немного потренировавшись в своем манеже на клубной базе в Конча-Заспе.
Занятие носило втягивающий характер и в нем не принимали участие все футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран. Также в расположение команды 13 января прибудет главный тренер столичной команды Мирча Луческу, поэтому динамовцы занимались под руководством его помощников.
В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут заниматься в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут четыре спарринга.
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