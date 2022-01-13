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Черноморец планирует усилиться болгарским футболистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы продолжают вести активную трансферную кампанию

Черноморец планирует усилиться болгарским футболистом

Фото: ПФК Левски

Новина українською

"Черноморец" продолжает работу на трансферном рынке. Очередным новичком одесситов может стать болгарский хавбек "Левски" Борислав Цонев, сообщает Gong.bg.

Согласно данным от источника, в связи с тем, что "Левски" имеет финансовые проблемы, клуб готов продать футболиста, поскольку контракт 26-летнего атакующего полузащитника заканчивается летом 2022 года.

Руководство клуба дало добро на трансфер и последнее слово будет за Цоневым. Отмечается, что "моряки" предлагают игроку более высокую зарплату, чем он получает в болгарском клубе.

В нынешнем сезоне Цонев провел 20 матчей за "Левски", в которых забил 6 мячей и оформил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. На его счету также три поединка за сборную Болгарии.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Черноморец" завершил на 13-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Левски (София) Черноморец (Одесса) Борислав Цонев
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Источник:
gong.bg

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
13.01.2022 в 11:54
он уже на сборах с командой в Турции
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