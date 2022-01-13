Черноморец планирует усилиться болгарским футболистом

"Черноморец" продолжает работу на трансферном рынке. Очередным новичком одесситов может стать болгарский хавбек "Левски" Борислав Цонев, сообщает Gong.bg.

Согласно данным от источника, в связи с тем, что "Левски" имеет финансовые проблемы, клуб готов продать футболиста, поскольку контракт 26-летнего атакующего полузащитника заканчивается летом 2022 года.

Руководство клуба дало добро на трансфер и последнее слово будет за Цоневым. Отмечается, что "моряки" предлагают игроку более высокую зарплату, чем он получает в болгарском клубе.

В нынешнем сезоне Цонев провел 20 матчей за "Левски", в которых забил 6 мячей и оформил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. На его счету также три поединка за сборную Болгарии.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Черноморец" завершил на 13-м месте в турнирной таблице.