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Черноморец планирует усилиться болгарским футболистом
Одесситы продолжают вести активную трансферную кампанию
Фото: ПФК Левски
"Черноморец" продолжает работу на трансферном рынке. Очередным новичком одесситов может стать болгарский хавбек "Левски" Борислав Цонев, сообщает Gong.bg.
Согласно данным от источника, в связи с тем, что "Левски" имеет финансовые проблемы, клуб готов продать футболиста, поскольку контракт 26-летнего атакующего полузащитника заканчивается летом 2022 года.
Руководство клуба дало добро на трансфер и последнее слово будет за Цоневым. Отмечается, что "моряки" предлагают игроку более высокую зарплату, чем он получает в болгарском клубе.
В нынешнем сезоне Цонев провел 20 матчей за "Левски", в которых забил 6 мячей и оформил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. На его счету также три поединка за сборную Болгарии.
Напомним, первую часть сезона УПЛ "Черноморец" завершил на 13-м месте в турнирной таблице.
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