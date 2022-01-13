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Хацкевич: У Шевченко не все получается в Дженоа, но его нужно поддержать
Хацкевич - о проблемах Шевченко в чемпионате Италии
Фото: genoacfc.it
Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как он видит ситуацию с Андреем Шевченко во главе итальянской "Дженоа".
— Андрей Шевченко в "Дженоа". Вы удивились, когда узнали, что Андрей Николаевич возглавил аутсайдера Серии А?
— Каждый человек сам принимает решения. Мы все не совершенны и делаем достаточно много ошибок. Иногда, по скорости принятия решения, иногда, по наивности, иногда, по убеждениям.
Думаю, были веские причины, по которым Андрей Николаевич возглавил "Дженоа". Да, сегодня у него не получается, но его нужно поддержать. Понятно, что уровень этой команды достаточно низкий, а любой тренер зависит от футболистов.
— А у него будет время, чтобы построить команду? Сейчас в итальянской прессе встречается информация, что Шевченко чуть ли не собираются увольнять.
— Все зависит от того, насколько хватит доверия и терпения у руководства "Дженоа", и от их договора с Шевченко. Я бы не стал доверять тому, что пишут в прессе. Каждый журналист работает с каким-то агентом, который продвигает свои кандидатуры. Всё взаимосвязано, - сказал Хацкевич.
Напомним, ранее СМИ писали, что "Дженоа" и Шевченко уже начали переговоры по досрочному расторжению контракта.
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