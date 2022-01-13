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Колос назвал лучшего игрока команды в 2021 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучшего игрока определяли болельщики ковалевцев

Колос назвал лучшего игрока команды в 2021 году

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2021 году.

В голосовании болельщиков игроком года был признан голкипер Евгений Волынец. В нынешнем сезоне 28-летний кипер провел 13 матчей, в которых пропустил 8 голов и 7 поединков отстоял на ноль.

Напомним, что "Колос" после осенней части сезона занимает в чемпионате 8 место, набрав 24 очка.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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