Колос назвал лучшего игрока команды в 2021 году

"Колос" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2021 году.

В голосовании болельщиков игроком года был признан голкипер Евгений Волынец. В нынешнем сезоне 28-летний кипер провел 13 матчей, в которых пропустил 8 голов и 7 поединков отстоял на ноль.

Напомним, что "Колос" после осенней части сезона занимает в чемпионате 8 место, набрав 24 очка.