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Львов объявил о подписании контракта с экс-хавбеком Александрии
Соглашение рассчитано на 2 года
Фото: ФК Львов
"Львов" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Богданом Мышенко.
26-летний хавбек поставил подпись под контрактом со львовским клубом сроком на 2 года.
Последним клубом Мышенко был белорусский ФК "Гомель", с которым у игрока завершился контракт. Именно поэтому он присоединился в стан " сине-золотых" львов в качестве свободного агента.
Также в карьере футболиста значатся выступления за украинские "Десну", "Александрию" и донецкий "Металлург". За границей успел поиграть в "Торпедо-Белаз" (Беларусь), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Миллсами" (Молдова).
За "горожан" Мышенко будет выступать под 7 номером.
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