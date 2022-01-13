Львов объявил о подписании контракта с экс-хавбеком Александрии

"Львов" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Богданом Мышенко.

26-летний хавбек поставил подпись под контрактом со львовским клубом сроком на 2 года.

Последним клубом Мышенко был белорусский ФК "Гомель", с которым у игрока завершился контракт. Именно поэтому он присоединился в стан " сине-золотых" львов в качестве свободного агента.

Также в карьере футболиста значатся выступления за украинские "Десну", "Александрию" и донецкий "Металлург". За границей успел поиграть в "Торпедо-Белаз" (Беларусь), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Миллсами" (Молдова).

За "горожан" Мышенко будет выступать под 7 номером.