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Попытка номер три. Бывший игрок Черноморца вернулся в родной клуб

Премьер-лига
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Роман Григорчук усиливает состав "моряков" игроками, с которыми ранее уже работал

Попытка номер три. Бывший игрок Черноморца вернулся в родной клуб

Фото: ФК Черноморец

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Одесский "Черноморец" подписал контракт с полузащитником Иваном Бобко, сообщает пресс-служба "моряков".

Детали сделки с 31-летним хавбеком не уточняются.

Предыдущим клубом Бобко был второлиговый "ЛНЗ" из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

Сам футболист родом из Одессы. В "Черноморец" Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

Также Иван известен по выступлениям за "Металлист", "венгерский "Дебрецен", шведский "АФК Эскильстуна", казахстанский "Окжетпес", грузинский "Торпедо" и молдавский "Сфынтул Георге".

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В статье: Иван Бобко Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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