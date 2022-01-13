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Попытка номер три. Бывший игрок Черноморца вернулся в родной клуб
Роман Григорчук усиливает состав "моряков" игроками, с которыми ранее уже работал
Фото: ФК Черноморец
Одесский "Черноморец" подписал контракт с полузащитником Иваном Бобко, сообщает пресс-служба "моряков".
Детали сделки с 31-летним хавбеком не уточняются.
Предыдущим клубом Бобко был второлиговый "ЛНЗ" из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.
Сам футболист родом из Одессы. В "Черноморец" Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.
Также Иван известен по выступлениям за "Металлист", "венгерский "Дебрецен", шведский "АФК Эскильстуна", казахстанский "Окжетпес", грузинский "Торпедо" и молдавский "Сфынтул Георге".
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