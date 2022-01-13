Экс-хавбек Александрии прокомментировал интерес со стороны Кривбасса

12 января стало известно, что защитник "Александрии" Глеб Бухал разорвал контракт с "Александрией" по обоюдному согласию сторон. 26-летний футболист рассказал, чем вызвано это решение.

"Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В "Александрии" этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Кривбасс"? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика", - сказал Бухал.