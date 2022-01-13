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Экс-хавбек Александрии прокомментировал интерес со стороны Кривбасса
У Глеба Бухала есть несколько вариантов продолжения карьеры
Фото: ФК Александрия
12 января стало известно, что защитник "Александрии" Глеб Бухал разорвал контракт с "Александрией" по обоюдному согласию сторон. 26-летний футболист рассказал, чем вызвано это решение.
"Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В "Александрии" этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.
"Кривбасс"? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика", - сказал Бухал.
Напомним, что Глеб Бухал выступал за "Александрию" с июля 2018 года. За первую команду горожан защитник дебютировал в феврале 2018 года. Всего отыграл 37 матчей в чемпионате, забил 1 гол. Кроме этого, Глеб отыграл 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.
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