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Экс-хавбек Александрии прокомментировал интерес со стороны Кривбасса

Премьер-лига
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У Глеба Бухала есть несколько вариантов продолжения карьеры

Экс-хавбек Александрии прокомментировал интерес со стороны Кривбасса

Фото: ФК Александрия

Новина українською

12 января стало известно, что защитник "Александрии" Глеб Бухал разорвал контракт с "Александрией" по обоюдному согласию сторон. 26-летний футболист рассказал, чем вызвано это решение.

"Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В "Александрии" этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Кривбасс"? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика", - сказал Бухал.

Напомним, что Глеб Бухал выступал за "Александрию" с июля 2018 года. За первую команду горожан защитник дебютировал в феврале 2018 года. Всего отыграл 37 матчей в чемпионате, забил 1 гол. Кроме этого, Глеб отыграл 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Глеб Бухал
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