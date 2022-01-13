Футболисты Шахтера вышли из отпуска и проходят медосмотр

13 января донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.

В четверг в столичную клинику "Добробут" приехали восемь игроков "горняков": Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, "Шахтер" отправится на сбор в Турцию.