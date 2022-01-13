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Футболисты Шахтера вышли из отпуска и проходят медосмотр
Медосмотр будет длиться три дня
Фото: ФК Шахтер Донецк
13 января донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.
В четверг в столичную клинику "Добробут" приехали восемь игроков "горняков": Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.
В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, "Шахтер" отправится на сбор в Турцию.
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