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Футболисты Шахтера вышли из отпуска и проходят медосмотр

Премьер-лига
(1 голосов)

Медосмотр будет длиться три дня

Футболисты Шахтера вышли из отпуска и проходят медосмотр

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

13 января донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. В течение трех дней футболисты группами пройдут плановый медосмотр перед отлетом на первый сбор в Турцию.

В четверг в столичную клинику "Добробут" приехали восемь игроков "горняков": Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, "Шахтер" отправится на сбор в Турцию.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.01.2022 в 15:45
Всем здоровья и хороших сборов !
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