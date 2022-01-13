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В пару к Аллахяру. Игрок Зари получил дебютный вызов в сборную Ирана

Премьер-лига
(1 голосов)

Заслужил!

В пару к Аллахяру. Игрок Зари получил дебютный вызов в сборную Ирана

zarya-lugansk.com

Новина українською

26-летний нападающий "Зари" Шахаб Захеди впервые был вызван в национальную сборную Ирана. Сбор команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля.

В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча в рамках квалификации в ЧМ в Катаре.

27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране.
1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.

В нынешнем сезоне Шахаб провел 25 матчей за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что в составе национальной команды Ирана играет экс-игрок "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, который покинул луганский клуб в конце прошлого года по окончанию арендного соглашения.

Читайте также"Были разговоры". Легионер Зари - о возможном вызове в сборную Украины

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В статье: Заря (Луганск) Иран Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Заря Луганск

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.01.2022 в 15:15
В других украинском клубе (клубах), кроме Динамо и Шахтёра, дорасти до вызова в основную (не молодежную) сборную, - это всё-таки сильно
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