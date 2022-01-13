В пару к Аллахяру. Игрок Зари получил дебютный вызов в сборную Ирана

26-летний нападающий "Зари" Шахаб Захеди впервые был вызван в национальную сборную Ирана. Сбор команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля.

В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча в рамках квалификации в ЧМ в Катаре.

27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране.

1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.

В нынешнем сезоне Шахаб провел 25 матчей за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что в составе национальной команды Ирана играет экс-игрок "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, который покинул луганский клуб в конце прошлого года по окончанию арендного соглашения.

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