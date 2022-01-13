Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера U-19

Главный тренер " Металлиста 1925 "Валерий Кривенцов рассказал о новичке своей команды Дмитрии Капинусе, который присоединился к харьковчанам в это трансферное окно и отправится с ними на первый зимний сбор.

"Мы на полтора года взяли в аренду у "Шахтера" правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация как с Димой Крыськивым. Это молодой, талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств.

Как он будет развиваться в нашей команде - зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно", — сказал Кривенцов.