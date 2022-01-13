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Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера U-19
Дмитрий Капинус перебрался в Харьков
shakhtar.com
Главный тренер "
"Мы на полтора года взяли в аренду у "Шахтера" правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация как с Димой Крыськивым. Это молодой, талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств.
Как он будет развиваться в нашей команде - зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно", — сказал Кривенцов.
Отметим, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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