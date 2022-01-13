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Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера U-19

Премьер-лига
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Дмитрий Капинус перебрался в Харьков

Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера U-19

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925 "Валерий Кривенцов рассказал о новичке своей команды Дмитрии Капинусе, который присоединился к харьковчанам в это трансферное окно и отправится с ними на первый зимний сбор.

"Мы на полтора года взяли в аренду у "Шахтера" правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация как с Димой Крыськивым. Это молодой, талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств.

Как он будет развиваться в нашей команде - зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно", — сказал Кривенцов.

Отметим, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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