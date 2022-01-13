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Вирт: У Вереса не так много международных матчей - мы с удовольствием находим соперников из разных стран
Верес на сборах запланировал много спаррингов
Фото: НК Верес
Главный тренер "
"Я вижу, что все игроки снова рвутся в бой, все соскучились по тренировкам, по играм. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда поедем на сбор и будем тренироваться на хороших полях. Все ждут отлета в Турцию.
Ищем спарринги с командами из разных стран, чтобы футболистам было интереснее. У нас не так много международных матчей, поэтому мы с удовольствием находим соперников из разных стран. Главное – хорошо подготовиться через те матчи, что у нас есть. Думаю, десяти спаррингов вполне достаточно. На первом сборе у нас будет много контрольных матчей", – сказал Вирт.
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