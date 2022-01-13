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Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На постоянной основе

Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Луганская "Заря" подписала двух игроков "Динамо".

В луганский клуб на постоянной основе перешли 19-летние защитники Данил Скорко и Юрий Тлумак.

При этом "Динамо" сохранило 50% экономических прав на обеих игроков.

Тлумак, начинавший сезон в аренде в "Черноморце", провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды "Динамо".

Первую половину текущего сезона Скорко также провел в "Черноморце", за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе), проведя на поле суммарно 421 минуту. В "Динамо" он на протяжении трех сезонов выступал за команды U19 и U21.

Напомним, что ранее "Заря" на таких же условиях подписала 23-летнего центрального полузащитника "Динамо" Евгения Смирного.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.01.2022 в 17:48
Фарм-планктон расползается из гнезда в поисках нового ареала обитания...
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.01.2022 в 17:30
Заря, чтобы могла, то вообще играла в голубой форме)))
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+3
-2
friday13 (Львів)
13.01.2022 в 17:08
як працює ця схема - 50% економічних прав? це до кінця життя гравця? чи до кінця перебування в зорі? чи до кінця діючого контракту гравця з зорею, а в перепідписаному вже не буде такої умови? здається, в бразилії буває, що частиною прав на гравця володіють агенти. і клуби потім домовитися між собою не можуть. поясніть
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0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.01.2022 в 17:18
Що не зрозумiло ? ДИНАМО пiдписало з ЗОРЕЮ контракт, що при продажi футболiста ДИНАМО отримае 50% грошей ! I все !!!!
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+3
0
royalstas (Вінниця)
13.01.2022 в 16:40
Ну накінець то додумались! І раптом що гроші отримають і хлопці будут грати та прогресувати. А то оренди бескінечні ні до чого путнього не доводять.
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+1
0
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Evgenariys (Чернигов)
13.01.2022 в 16:42
абсолютно точно, а в Заре больше шансов раскрыться, жаль что раньше такие схемы не практиковали, а стольких талантов угробили вечнейшими арендами
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+4
0


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