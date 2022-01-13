Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо

Луганская " Заря " подписала двух игроков "Динамо".

В луганский клуб на постоянной основе перешли 19-летние защитники Данил Скорко и Юрий Тлумак.

При этом "Динамо" сохранило 50% экономических прав на обеих игроков.

Тлумак, начинавший сезон в аренде в "Черноморце", провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды "Динамо".

Первую половину текущего сезона Скорко также провел в "Черноморце", за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе), проведя на поле суммарно 421 минуту. В "Динамо" он на протяжении трех сезонов выступал за команды U19 и U21.