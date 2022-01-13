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Динамо продлило контракт с 17-летним полузащитником
Антон Царенко пролонгировал контракт с киевским клубом на 3 года
fcdynamo.com
Полузащитник юношеской команды "
Новое соглашение рассчитанный на три года.
В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. В прошлом сезоне хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.
Царенко также принял участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, где отметился тремя голевыми передачами.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
13.01.2022 в 18:13
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