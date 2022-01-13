Динамо продлило контракт с 17-летним полузащитником

Полузащитник юношеской команды " Динамо " Антон Царенко подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение рассчитанный на три года.

В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. В прошлом сезоне хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.

Царенко также принял участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, где отметился тремя голевыми передачами.