Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус и выведет Дженоа на матч с Миланом

Главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко вылечился от коронавируса, сообщает Tuttomercatweb.

Андрей Николаевич сдал отрицательный тест, что дает ему право руководить своей командой со скамейки запасных в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана".

Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным. Вместо него в матче со "Специей" (0:1) игроками руководил его ассистент Мауро Тассотти.