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Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус и выведет Дженоа на матч с Миланом
Андрей Николаевич будет руководить с бровки
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
Андрей Николаевич сдал отрицательный тест, что дает ему право руководить своей командой со скамейки запасных в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана".
Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным. Вместо него в матче со "Специей" (0:1) игроками руководил его ассистент Мауро Тассотти.
Также отметим, что матч "Милан" – "Дженоа" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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