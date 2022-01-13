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Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус и выведет Дженоа на матч с Миланом

Премьер-лига
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(1 голосов)

Андрей Николаевич будет руководить с бровки

Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус и выведет Дженоа на матч с Миланом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вылечился от коронавируса, сообщает Tuttomercatweb.

Андрей Николаевич сдал отрицательный тест, что дает ему право руководить своей командой со скамейки запасных в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана".

Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным. Вместо него в матче со "Специей" (0:1) игроками руководил его ассистент Мауро Тассотти.

Также отметим, что матч "Милан" – "Дженоа" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (3)
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Dnepr_88
13.01.2022 в 18:06
Зря в это дерьмо пошёл, команда старперов ,смотрел все матчи этой команды .Нужно уходить .Там Бенфика с Руем Коштой на горизонте
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ascent (Луксор)
13.01.2022 в 17:57
Блин, последнее оправдание не сработало... Шевченко в ступоре...
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kravaserega (Kyiv)
13.01.2022 в 17:50
Уже выздоровел за 4 дня??? Или Милану не так стыдно проиграть, как Специи
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