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Кривенцов: Лазарет Металлиста 1925 остается практически пустым
Наставник харьковчан рассказал о кадровой ситуации в команде
Фото: metalist1925.com
Главный тренер "
"В основной группе начинает заниматься Русин. Он, как и Дмитрий Кравченко проходил реабилитацию в Сербии.
С нами начинают работать Дерек и Пономарь, что радует. Эти два игрока могут серьезно усилить наш атакующий потенциал.
К середине сборов приедет Влад Дмитренко и тоже начнет работать в общей группе, это касается и Жичикова. Наш лазарет остается практически пустым", — сказал Кривенцов.
Отметим, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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