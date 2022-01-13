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Кривенцов: Лазарет Металлиста 1925 остается практически пустым

Премьер-лига
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Наставник харьковчан рассказал о кадровой ситуации в команде

Кривенцов: Лазарет Металлиста 1925 остается практически пустым

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с травмированными в команде.

"В основной группе начинает заниматься Русин. Он, как и Дмитрий Кравченко проходил реабилитацию в Сербии.

С нами начинают работать Дерек и Пономарь, что радует. Эти два игрока могут серьезно усилить наш атакующий потенциал.

К середине сборов приедет Влад Дмитренко и тоже начнет работать в общей группе, это касается и Жичикова. Наш лазарет остается практически пустым", — сказал Кривенцов.

Отметим, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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