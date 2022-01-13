Кривенцов: Лазарет Металлиста 1925 остается практически пустым

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с травмированными в команде.

"В основной группе начинает заниматься Русин. Он, как и Дмитрий Кравченко проходил реабилитацию в Сербии.

С нами начинают работать Дерек и Пономарь, что радует. Эти два игрока могут серьезно усилить наш атакующий потенциал.

К середине сборов приедет Влад Дмитренко и тоже начнет работать в общей группе, это касается и Жичикова. Наш лазарет остается практически пустым", — сказал Кривенцов.