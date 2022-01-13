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Днепр-1 подписал испанского форварда из Сегунды
Марк Гуаль перебрался из Алькоркона в Днепр-1
scdnipro1.com.ua
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Им стал 25-летний испанский форвард Марк Гуаль.
Днепровский клуб заключил контракт с нападающим сроком на два с половиной года.
Гуаль является воспитанником футбольных школ "Бадалоны", "Барселоны" и "Эспаньола".
Профессиональную карьеру начинал в составе "Эспаньола-Б". Далее форвард поиграл за "Севилью-Б", "Сарагосу", "Жирону" и "Реал-Кастилью".
Последние полтора года Гуаль выступал в Сегунде за "Алькоркон" (в общей сложности 51 матч, 6 голов).
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