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Днепр-1 подписал испанского форварда из Сегунды

Премьер-лига
(1 голосов)

Марк Гуаль перебрался из Алькоркона в Днепр-1

Днепр-1 подписал испанского форварда из Сегунды

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" подписал первого зимнего новичка в 2022 году.

Им стал 25-летний испанский форвард Марк Гуаль.

Днепровский клуб заключил контракт с нападающим сроком на два с половиной года.

Гуаль является воспитанником футбольных школ "Бадалоны", "Барселоны" и "Эспаньола".

Профессиональную карьеру начинал в составе "Эспаньола-Б". Далее форвард поиграл за "Севилью-Б", "Сарагосу", "Жирону" и "Реал-Кастилью".

Последние полтора года Гуаль выступал в Сегунде за "Алькоркон" (в общей сложности 51 матч, 6 голов).

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В статье: СК Днепр-1 Марк Гуаль
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (8)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 19:22
Усилит скамейку))))ох и дно
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0
-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
13.01.2022 в 19:39
Rahit ты в Мордоре, следи за ватниками.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 19:40
Дно - это ваши каз.ламордые дрочилы и обладатели премий в категории "посмешище"
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0
0
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shat (киев)
13.01.2022 в 19:11
о чём читать ? чёрт с сегунды уровня плинтуса , никому на.Уй не нужный в испании ! дебилы
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
13.01.2022 в 19:31
в Днепре хорошие скауты, в отличии от Динамо
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+1
0
Trztrqtr (Украина)
13.01.2022 в 19:39
Shat, как ты во всем сходу разобрался-ворвался! Раз-два, шашкой помахал, умница! То ли дело скауты СК, которые посмотрели десятки матчей испанца и которые до сих пор делали отличные рекомендации по трнсферам. У тебя поразительное свойство прогнозов, дерзай. Наваляй этим глупым скаутам своей интуицией и глубоким анализом происходящего!
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+1
0
kuko (Lviv)
13.01.2022 в 18:44
Дніпро-1 підписав іспанського форварда з Сегунди = ...неужто Зозулю...?..
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+1
-3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2022 в 18:54
Читай далі, чи це важко вже?)))
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+3
-1


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