Днепр-1 подписал испанского форварда из Сегунды

Shat, как ты во всем сходу разобрался-ворвался! Раз-два, шашкой помахал, умница! То ли дело скауты СК, которые посмотрели десятки матчей испанца и которые до сих пор делали отличные рекомендации по трнсферам. У тебя поразительное свойство прогнозов, дерзай. Наваляй этим глупым скаутам своей интуицией и глубоким анализом происходящего!