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Шахтер огласил имена соперников на первом сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

На первом сборе горняки проведут три спарринга

Шахтер огласил имена соперников на первом сборе

shakhtar.com

Новина українською

Стал известен календарь контрольных матчей "Шахтера" на первом сборе в Турции.

Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, и начнет тренировки, а через неделю проведет первый спарринг с австрийским "Вольфсбергером".

Расписание матчей:

  • 24 января, 16:00. "Шахтер" – "Вольфсбергер" (Вольфсберг, Австрия)
  • 28 января, 16:00. "Шахтер" – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
  • 31 января, 16:00. "Шахтер" – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Рыжий из бункера (Сараево)
13.01.2022 в 19:27
О, это соперники уровня обизян. Хотя австрийцам и сербам могут влететь
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0
-1
fan sd
13.01.2022 в 19:31
у твоей .....помойки дЫнамо соперники на сборах не лучше.обезьяна здесь одна -это ты е......е дырявое чмо.не гавкай .....псина
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+2
-1
Рыжий из бункера (Сараево)
13.01.2022 в 19:43
О, типичное шлюхтеровское быдло раскухкудахколось.... Слюни подотри
0
0


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