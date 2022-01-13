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Шахтер огласил имена соперников на первом сборе
На первом сборе горняки проведут три спарринга
shakhtar.com
Стал известен календарь контрольных матчей "
Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, и начнет тренировки, а через неделю проведет первый спарринг с австрийским "Вольфсбергером".
Расписание матчей:
- 24 января, 16:00. "Шахтер" – "Вольфсбергер" (Вольфсберг, Австрия)
- 28 января, 16:00. "Шахтер" – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
- 31 января, 16:00. "Шахтер" – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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Рыжий из бункера (Сараево)
13.01.2022 в 19:27
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fan sd
13.01.2022 в 19:31
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Рыжий из бункера (Сараево)
13.01.2022 в 19:43
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