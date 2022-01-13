Шахтер огласил имена соперников на первом сборе

Стал известен календарь контрольных матчей " Шахтера " на первом сборе в Турции.

Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, и начнет тренировки, а через неделю проведет первый спарринг с австрийским "Вольфсбергером".

Расписание матчей: