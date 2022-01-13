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Верес перехватил у Колоса хавбека сборной Эстонии
Владислав Крейда будет играть за Верес
GETTY IMAGES
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В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.
Ранее сообщалось, что 22-летний
Крейда является игроком "Флоры", но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском "Хельсинборге".
Игрок уже три года выступает за национальную сборную Эстонии, несмотря на молодой возраст. Он характеризуется как неуступчивый и агрессивный на поле.
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