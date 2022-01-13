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Верес перехватил у Колоса хавбека сборной Эстонии

Премьер-лига
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Владислав Крейда будет играть за Верес

Верес перехватил у Колоса хавбека сборной Эстонии

GETTY IMAGES

Новина українською

"Верес" достиг принципиальной договоренности с полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом.

В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.

Ранее сообщалось, что 22-летний Крейда был интересен "Колосу", но "Верес" нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.

Крейда является игроком "Флоры", но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском "Хельсинборге".

Игрок уже три года выступает за национальную сборную Эстонии, несмотря на молодой возраст. Он характеризуется как неуступчивый и агрессивный на поле.

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В статье: Верес (Ровно) Владислав Крейда
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