Верес перехватил у Колоса хавбека сборной Эстонии

" Верес " достиг принципиальной договоренности с полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом.

В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.

Ранее сообщалось, что 22-летний Крейда был интересен "Колосу" , но "Верес" нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.

Крейда является игроком "Флоры", но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском "Хельсинборге".

Игрок уже три года выступает за национальную сборную Эстонии, несмотря на молодой возраст. Он характеризуется как неуступчивый и агрессивный на поле.