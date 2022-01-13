Хацкевич: Игра Динамо более смотрибельна и привлекательна, чем пешеходный футбол Шахтера

Бывший главный тренер " Динамо " Александр Хацкевич высказался о работе Мирчи Луческу в киевском клубе.

— В прошлом сезоне "Динамо" завоевало все на внутренней арене. В этом — уже вылетело из еврокубков, проиграло Суперкубок "Шахтеру" и идет на втором месте в УПЛ. Йожеф Сабо говорил, что Луческу исчерпал себя на посту главного тренера киевлян, выжал максимум из футболистов и больше ничего не сможет им дать. Согласны с таким мнением?

— Не могу согласиться с Йожефом Йожефовичем. Супер, что "Динамо" выиграло в Украине все три трофея в прошлом сезоне, но не забывайте, что в тот период в "Шахтере" была перестройка и смена поколений — вместо Тайсона появился другой футболист, у Марлоса были не те кондиции, травму получил Степаненко и Мораес, место Пятова в воротах занял Трубин.

Также чемпионат проводился в два круга с 14-ю командами. Йожеф Йожефович, наверное, забыл, что когда чемпионат проводился с 12-ю командами в четыре круга, то "Шахтер" уже начинал первенство, с приличной форой.

То, что "Динамо" проиграло Суперкубок — неприятно. За три года один Суперкубок проиграть можно. А в Кубке и чемпионате Украины борьба еще продолжается. Промежуточный результат, где "Шахтер" на первом месте — еще ни о чем не говорит.

В моем понимании игра "Динамо" более смотрибельна и привлекательна, чем пешеходный футбол "Шахтера".