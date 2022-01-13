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Представили оригинально. Черноморец подписал еще одного игрока из Марибора - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Илия Мартинович - игрок Черноморца

Представили оригинально. Черноморец подписал еще одного игрока из Марибора - ФОТО

Klupski sajt

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с 27-летним черногорским центральным защитником Илией Мартиновичем.

Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.

Предыдущим клубом Мартиновича был "Марибор", за который он играл последние 1,5 года.

В этом сезоне сыграл за "Марибор" 8 матчей, в которых забил 1 гол. Заигран за сборную Черногории (3 матча).

Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Ранее "Черноморец" подписал словенского вингера Пожега, который также выступал за "Марибор".

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В статье: Черноморец (Одесса) Илия Мартинович
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Комментарии (7)
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 21:07
Судя по нарезке - едва ли не сильнейшим его умением есть - качественно срубить соперника. Грубоватый товарищ. Ну, будем посмотреть...
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Dimka26 (Чернигов)
13.01.2022 в 21:28
ну так защитники такие и нужны. не дриблингом же обладать)
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Zanregent (Бухарест)
13.01.2022 в 21:06
Вот это прорвало Черноморец) Я хоть и болельщик Динамо но тоже болею за одесситов!)
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dalexx (Украина)
13.01.2022 в 21:06
Так Северная Македония или Черногория? Вы на сайте хоть определитесь наконец!!!
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Kela (Одесса)
13.01.2022 в 21:03
таки будем бороться за УПЛ
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alex.belogubko (одесса)
13.01.2022 в 21:00
хороший игрок смотрел видео ролик --головой хорошо играет
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 20:56
Ничего себе ЧО разошелся! Ну дай бог, надеюсь это не на сезон-полтора
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