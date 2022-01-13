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Представили оригинально. Черноморец подписал еще одного игрока из Марибора - ФОТО
Илия Мартинович - игрок Черноморца
Klupski sajt
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Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.
Предыдущим клубом Мартиновича был "Марибор", за который он играл последние 1,5 года.
В этом сезоне сыграл за "Марибор" 8 матчей, в которых забил 1 гол. Заигран за сборную Черногории (3 матча).
Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
Ранее "Черноморец"
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