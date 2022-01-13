Представили оригинально. Черноморец подписал еще одного игрока из Марибора - ФОТО

" Черноморец " объявил о подписании контракта с 27-летним черногорским центральным защитником Илией Мартиновичем.

Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.

Предыдущим клубом Мартиновича был "Марибор", за который он играл последние 1,5 года.

В этом сезоне сыграл за "Марибор" 8 матчей, в которых забил 1 гол. Заигран за сборную Черногории (3 матча).

Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.