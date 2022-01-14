В Верес приехал армянин, также ждут англичанина и африканцев

12 января ровенский " Верес " возобновил подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

В расположении "Вереса" уже находится потенциальный новичок, игрок сборной Армении Жирайр Маргарян. 14 января он должен пройти в Ровно медосмотр и если со здоровьем не возникнет проблем, то футболист подпишет контракт.

По имеющейся информации, остальные потенциальные новички, в частности, игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, должны присоединиться к "Вересу" на зарубежном сборе в Турции, куда подопечные Юрия Вирта отправляются 18 января. Также ожидается приезд англичанина и двух африканцев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.