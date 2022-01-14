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В Верес приехал армянин, также ждут англичанина и африканцев

Премьер-лига
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Ровенчане проводят свою трансферную кампанию

В Верес приехал армянин, также ждут англичанина и африканцев

nkveres.com

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12 января ровенский "Верес" возобновил подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

В расположении "Вереса" уже находится потенциальный новичок, игрок сборной Армении Жирайр Маргарян. 14 января он должен пройти в Ровно медосмотр и если со здоровьем не возникнет проблем, то футболист подпишет контракт.

По имеющейся информации, остальные потенциальные новички, в частности, игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, должны присоединиться к "Вересу" на зарубежном сборе в Турции, куда подопечные Юрия Вирта отправляются 18 января. Также ожидается приезд англичанина и двух африканцев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно)
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