Динамо вышло из отпуска: первая группа игроков прошла медобследование

В пятницу, 14 января, завершился отпуск у игроков первой команды "Динамо", длившийся почти месяц. Традиционно перед возобновлением тренировочного процесса в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике "Добробут".

Как всегда, команда была поделена на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в пятницу, а другая – в субботу. Динамовцы начали съезжаться в клинику около восьми часов утра. В первый день на медосмотр прибыло 15 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Бойко, Валентин Моргун, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Илья Забарный, Александр Караваев, Богдан Леднев, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Тымчик, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

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Отмечается, что накануне команда сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты – отрицательные. Игроки прошли все кабинеты и сдали анализы очень быстро и организованно. Контролировали процесс прохождения медобследования и динамовские врачи.

Сегодня вечером динамовцы, проходившие медобследование, проведут тренировку на базе в Конче-Заспе. У другой группы было и утреннее занятие. Также двукратная работа запланирована и на завтра. В этот день плановое медобследование пройдет вторая группа динамовцев. А через несколько дней, а именно 17 января, команда отправится на сбор в Испанию, где первый этап подготовки к возобновлению сезона будет длиться в течение 10 дней.