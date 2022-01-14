Корниенко: Будем стараться продолжать идти на первом месте

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о выходе из отпуска и прохождении медосмотра.

– Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.

– Как отдохнул этой зимой? Где побывал?

– Отпуск получился продуктивным. Летал с семьей и друзьями отдыхать в Доминикану, потом был на родине в Полтаве, ездил в Мариуполь к своему тренеру… То есть был в разъездах, дома не сидел.

– С новыми силами подошел к 2022 году?

– Конечно! Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами – в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте, - сказал Корниенко.

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на два очка.