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Корниенко: Будем стараться продолжать идти на первом месте
Защитник "Шахтера" рассказал о выходе из отпуска
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о выходе из отпуска и прохождении медосмотра.
– Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.
– Как отдохнул этой зимой? Где побывал?
– Отпуск получился продуктивным. Летал с семьей и друзьями отдыхать в Доминикану, потом был на родине в Полтаве, ездил в Мариуполь к своему тренеру… То есть был в разъездах, дома не сидел.
– С новыми силами подошел к 2022 году?
– Конечно! Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами – в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте, - сказал Корниенко.
"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на два очка.
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