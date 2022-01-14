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Защитник Шахтера: Хочется прогрессировать и выходить на новый уровень

Премьер-лига
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Ефим Конопля - о целях, которые ставит перед собой в новом году

Защитник Шахтера: Хочется прогрессировать и выходить на новый уровень

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля рассказал об отпуске, медосмотре и переменах в личной жизни

– Какие впечатления от встречи с партнерами по команде после длительного перерыва?

– Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные.

– Расскажи подробнее о медосмотре, каких врачей проходил?

– Все, как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы.

– Как удалось отдохнуть, где и с кем провел праздники?

– Отдохнул хорошо, насыщенно. Случились очень важные для меня события. Проводил время с невестой и родными.

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– Во время отпуска ты сделал предложение своей девушке. Теперь будет другой Ефим Конопля?

– Да, я даже замечаю, что уже немного меняюсь!

– Какие цели ставишь перед собой в новом году?

– Хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру, - сказал Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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