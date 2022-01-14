  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб: Об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: Об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер "Львова" - об уровне украинского чемпионата

Дулуб: Об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о нынешнем уровне УПЛ.

"Я придерживаюсь мнения, что об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей, поэтому я не могу утверждать, что чемпионат УПЛ деградирует. Поэтому весной можно ожидать острого соперничества не только среди претендентов на награды, но и за сохранение "прописки" в элите.

После изменений на тренерском мостике "Черноморца" и "Миная", которые находятся позади нас в турнирной таблице, думаю, что они прибавят, не сказал своего последнего слова и "Мариуполь". Вот почему очень много будет зависеть от того, как команды подготовятся к новым испытаниям, как доукомплектуются. Времени на раскачку уже не будет", - сказал Дулуб.

Напомним, по итогам первой половины сезона "Львов" находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.

Читайте такжеЛьвов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KadimXa (Харьков)
14.01.2022 в 14:38
Только в еврокубках играют не аутсайдеры,к лидеры чемпионата.Они по полной обосрались и показали всей Европе уровень ЧУкра.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 14:20
Дулуб одел тулуб
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...