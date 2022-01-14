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Дулуб: Об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров
Главный тренер "Львова" - об уровне украинского чемпионата
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о нынешнем уровне УПЛ.
"Я придерживаюсь мнения, что об уровне чемпионата УПЛ нужно судить не по игре лидеров, а аутсайдеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей, поэтому я не могу утверждать, что чемпионат УПЛ деградирует. Поэтому весной можно ожидать острого соперничества не только среди претендентов на награды, но и за сохранение "прописки" в элите.
После изменений на тренерском мостике "Черноморца" и "Миная", которые находятся позади нас в турнирной таблице, думаю, что они прибавят, не сказал своего последнего слова и "Мариуполь". Вот почему очень много будет зависеть от того, как команды подготовятся к новым испытаниям, как доукомплектуются. Времени на раскачку уже не будет", - сказал Дулуб.
Напомним, по итогам первой половины сезона "Львов" находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.
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