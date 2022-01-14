Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичков не будет. Известно, кто полетит на первый сбор Динамо
Без сюрпризов
fcdynamo.com
17 января делегация "Динамо" отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании.
По данным источника, в Испанию Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме "бело-синих" осенью. Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых в межсезонье сватают в другие клубы.
Первый сбор, как минимум, эти футболисты пройдут подготовку в составе "Динамо", а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение, можно ли кого-то отпустить в аренду.
Также отмечается, что на сборе в Испании не будет футболистов, которые не остались в "Черноморце" и вернулись в расположение столичного клуба. Всем им будут подыскиваться новые команды.
Популярное сейчас
- Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января
- Александрия подписала пятерых топовых новичков
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Новости по теме
- 00:47 Зарубежные Нападающий Динамо U19 Горбач: Нужно попытаться дойти до финала Юношеской Лиги УЕФА
- 23:03 Украинские Хацкевич: Игра Динамо более смотрибельна и привлекательна, чем пешеходный футбол Шахтера
- 18:04 Украинские 37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского