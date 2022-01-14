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Новичков не будет. Известно, кто полетит на первый сбор Динамо

Премьер-лига
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Без сюрпризов

Новичков не будет. Известно, кто полетит на первый сбор Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

17 января делегация "Динамо" отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании.

По данным источника, в Испанию Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме "бело-синих" осенью. Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых в межсезонье сватают в другие клубы.

Первый сбор, как минимум, эти футболисты пройдут подготовку в составе "Динамо", а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение, можно ли кого-то отпустить в аренду.

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Также отмечается, что на сборе в Испании не будет футболистов, которые не остались в "Черноморце" и вернулись в расположение столичного клуба. Всем им будут подыскиваться новые команды.

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В статье: Динамо (Киев)
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