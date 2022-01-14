Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов: Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах
"Горняки" проведут три спарринга на первом сборе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими ожиданиями от будущих сборов команды в Турции.
"Судя по расписанию, у нас будет два сбора по 15-16 дней. Для нас это что-то новенькое. Пять лет до этого, когда тренерами были португальцы, сборы длились по 7-10 дней. Сейчас они будут более длительными. Посмотрим.
Не знаю, какую программу приготовил мистер. Возможно, на первом сборе больший акцент будет на физическую подготовку. На весь первый сбор у нас стоит три игры, а футболисту всегда хочется больше играть", — сказал Пятов.
Напомним, что на первом сборе "горняки" проведут три контрольных матча.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- 12 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Заря подписывает воспитанников Динамо, новые трансферы Черноморца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Александрия подписала пятерых топовых новичков
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни