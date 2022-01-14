  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" проведут три спарринга на первом сборе

Пятов: Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими ожиданиями от будущих сборов команды в Турции.

"Судя по расписанию, у нас будет два сбора по 15-16 дней. Для нас это что-то новенькое. Пять лет до этого, когда тренерами были португальцы, сборы длились по 7-10 дней. Сейчас они будут более длительными. Посмотрим.

Не знаю, какую программу приготовил мистер. Возможно, на первом сборе больший акцент будет на физическую подготовку. На весь первый сбор у нас стоит три игры, а футболисту всегда хочется больше играть", — сказал Пятов.

Напомним, что на первом сборе "горняки" проведут три контрольных матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
14.01.2022 в 16:30
Пятов внуків бав-іграть він хоче)
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
14.01.2022 в 16:07
Зебра физрук,для него сами матчи не важны. Главное подготовка
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...