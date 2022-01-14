Пятов: Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими ожиданиями от будущих сборов команды в Турции.

"Судя по расписанию, у нас будет два сбора по 15-16 дней. Для нас это что-то новенькое. Пять лет до этого, когда тренерами были португальцы, сборы длились по 7-10 дней. Сейчас они будут более длительными. Посмотрим.

Не знаю, какую программу приготовил мистер. Возможно, на первом сборе больший акцент будет на физическую подготовку. На весь первый сбор у нас стоит три игры, а футболисту всегда хочется больше играть", — сказал Пятов.