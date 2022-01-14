Александрия подписала новый контракт с основным защитником

" Александрия " продлила контракт с защитником Денисом Мирошниченко.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2024 года.

Денис дебютировал за клуб в июле 2019. Всего за "Александрию" отыграл 70 матчей: 60 – в чемпионате Украины, 4 – в Кубке, еще 6 – в Лиге Европы, где отличился забитым голом.