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Александрия подписала новый контракт с основным защитником
Денис Мирошниченко остается в команде до лета 2024 года
fco.com.ua
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Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2024 года.
Денис дебютировал за клуб в июле 2019. Всего за "Александрию" отыграл 70 матчей: 60 – в чемпионате Украины, 4 – в Кубке, еще 6 – в Лиге Европы, где отличился забитым голом.
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Источник:ФК Александрия
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