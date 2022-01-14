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Александрия подписала новый контракт с основным защитником

Премьер-лига
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Денис Мирошниченко остается в команде до лета 2024 года

Александрия подписала новый контракт с основным защитником

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" продлила контракт с защитником Денисом Мирошниченко.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2024 года.

Денис дебютировал за клуб в июле 2019. Всего за "Александрию" отыграл 70 матчей: 60 – в чемпионате Украины, 4 – в Кубке, еще 6 – в Лиге Европы, где отличился забитым голом.

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В статье: ФК Александрия Денис Мирошниченко
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Источник:
ФК Александрия

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