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Забарный: Миколенко - это пример для молодых футболистов, что заиграв в Динамо, можно идти дальше

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник киевлян высказался о переходе Миколенко в Эвертон

Забарный: Миколенко - это пример для молодых футболистов, что заиграв в Динамо, можно идти дальше

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный высказался о переходе Виталия Миколенко из киевской команды в "Эвертон".

- Переживаете ли по поводу того, каково вам будет играть в обороне без Миколенко?

- Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в "Динамо", можно идти дальше.

- Вы уже смотрели матчи Миколенко за "Эвертон"?

- То, что он за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, говорит, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит.

- Динамовцы уже начали учить английский язык?

- (улыбается) Все со временем. У меня с английским нормально, не скажу, что прямо хорошо, но на бытовом уровне неплохо.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Илья Забарный
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Комментарии (4)
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Рівнянин (Рівне)
14.01.2022 в 20:05
Евертон,це команда?Яке далі?Це швидше крок назад!Добре пам"ятаю,як Динамо вхарило цей Евертон 5-2.Антунеш тоді шедевральний гол положив.Чомусь цю пятірку називають ТОП-чемпіонатами,хоча,якщо розібратись,то в кожному з них є по 5-6 команд,дійсно екстра-класа,а всі інші, ні чим не кращі наших з УПЛ.Просто арабське бабло робить свою справу до пори,до часу.Хто пам"ятає,яке нещасне було Мансіті,поки його не викупили арабескі.Технології змінюються,і можливо не сьогодні-завтра нафта нафіг нікому не буде потрібна,і тоді підуть по світу всі ці Евертони з усіх так званих ТОП-чемпіонатів.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 19:52
Забавный))
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Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:12
Давай, Илюха, работай. Ты - следующий
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FC Energy (Новая Каховка)
14.01.2022 в 19:53
А как же Витя Цыганков?
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