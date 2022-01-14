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Забарный: Миколенко - это пример для молодых футболистов, что заиграв в Динамо, можно идти дальше
Защитник киевлян высказался о переходе Миколенко в Эвертон
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "
- Переживаете ли по поводу того, каково вам будет играть в обороне без Миколенко?
- Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в "Динамо", можно идти дальше.
- Вы уже смотрели матчи Миколенко за "Эвертон"?
- То, что он за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, говорит, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит.
- Динамовцы уже начали учить английский язык?
- (улыбается) Все со временем. У меня с английским нормально, не скажу, что прямо хорошо, но на бытовом уровне неплохо.
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