Колядки, шуба, оливье и холодец. Шепелев рассказал, как провел новогодние праздники

Полузащитник " Динамо " Владимир Шепелев рассказал о том, как отдохнул, отметил новогодние праздники, а также о первом рабочем дне после выхода команды из отпуска.

- Отпуск провел хорошо, с родителями ездил на отдых на остров, после возвращения компанией на три дня поехали в Буковель, Новый год праздновал уже в Киеве, а перед Рождеством успел побывать в Одессе у родителей и родственников. Под конец отпуска уже хотелось поскорее увидеть ребят, приступить к тренировкам. Мы даже собирались, чтобы поиграть в футбол и волейбол, но это, конечно, не сравнится с официальными матчами. Хочется уже поскорее пройти сборы, начать вторую часть чемпионата и выиграть его.

- Как создаете новогоднее, праздничное настроение?

- В Одессе у нас есть традиция ходить колядовать к соседям и друзьями, которые живут неподалеку. Они знали, что я приду и ждали (улыбается). А в Киеве, конечно, Новый годи Рождество другие.

- Какие ваши любимые новогодние блюда?

- Шуба, оливье, холодец.

- Как чувствуете, нужно ли будет сбрасывать лишний вес после новогодних праздников?

- С этим у меня особых проблем нет, но килограмм-полтора на сборах сбросить не помешает.

- Медобследование для вас – привычная процедура, волнуетесь ли перед походом к врачам?

- Немного неприятно сдавать кровь и делать УЗИ, а в остальном переживать нечего. Многие врачи узнают, спрашивают, как успехи, интересуются самочувствием.

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- По кому в отпуске больше всего скучали из ребят?

- По Виталику Миколенко. У нас есть групповой чат, где мы общаемся с ребятами, там пожелали ему удачи. Уже смотрели его игры, мне нравится, как он выглядит. Когда попрощается с командой? Наверное, когда у них будет перерыв, поскольку сейчас график просто сумасшедший.

- Переход Миколенко в АПЛ – это хорошая мотивация для других украинских футболистов, чтобы расти дальше?

- Конечно, это большая мотивация. Если есть желание, можно уехать за рубеж, нужно только очень стараться.

- В этом году у команды будет целых три тренировочных сбора, готовы ли вы морально, психологически и физически к таким нагрузкам?

- Да, готов. Мне кажется, три сбора у нас еще никогда не было. Будем стараться, хорошо готовиться, а там посмотрим. Ожидаю во время сборов набрать свою лучшую форму и показывать качественную игру. Очень хочется выиграть чемпионат, подтвердить свой титул и доказать, что мы не просто так его завоевали в прошлый раз. "Шахтер" очень усилился, купил новых игроков, а мы, наоборот, продали, поэтому, конечно, будет непросто, но у нас есть мотивация доказать, что мы заслужено являемся чемпионами.

- Борьба за чемпионство и Кубок Украины во второй части сезона будет еще более напряженной?

- Конечно. Каждая игра, каждое очко будет на вес золота точно так же, как и в прошлом году, когда мы выгрызали очки на последних минутах.

- Как ребята отнеслись к возвращению Владислава Дубинчака?

- Мы его хорошо знаем еще по играм в U19 и молодежной команде, да и к основному составу он также привлекался. Он хороший парень, мы с радостью готовы снова принять его в коллектив.