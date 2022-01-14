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Нерес проходит медосмотр в Киеве. О его подписании Шахтер может объявить завтра

Премьер-лига
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Остались формальности

Нерес проходит медосмотр в Киеве. О его подписании Шахтер может объявить завтра

Pro Shots

Новина українською

Вингер Давид Нерес, о переходе которого в "Шахтер" объявил "Аякс", прибыл в Киев.

В столице Украины футболист проходит сегодня медосмотр.

Если все пройдет успешно, то с 24-летним игроком будет подписан контракт.

Ожидается, что "Шахтер" объявит о том, что Давид Нерес стал игроком "горняков", завтра (15 января).

В "Аяксе" Давид играет с зимы 2017-го года. Всего за "Аякс" Нерес отыграл 180 игр, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Трибуна

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