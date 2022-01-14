  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Аренда с правом выкупа у АЕКа

Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" подписала 27-летнего украинского правого защитника греческого АЕКа Олега Данченко.

С игроком подписан контракт аренды с правом выкупа на полтора года.

Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий.

Читайте такжеДанченко: Я доволен, что выступаю в России, и мне все равно, что про меня говорят

На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", а также российские "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Олег Данченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (46)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
14.01.2022 в 19:56
А так, вообще не гребёт, куда ездили играть украинские игроки, в Казахстан, Армению, Польшу, Россию, Бельгию или ещё куда-то там. Это их выбор, и их жизнь... Запарили уже, своими "годувальниками". Переклинило что ли.......
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 19:55
Завтра - суббота! Значит пойду в кабак и прибухну хорошего вискарика)))
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:59
Та не жени...,хіба пару флаконів глоду,
Ответить
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
14.01.2022 в 19:54
Там Олега Данченко жена погибла, на трассе Киев-Одесса... Какое же трагичное возвращение в Украину, его жены - так точно(( Соболезную ему и всем родным, близким...
Ответить
0
-2
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 19:47
Так и е как тилько новини про кармыльця вси дывани патриоты в сборе.
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:47
Лососни тунца, убогий, все не угомонишься.
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 19:51
Перший)
0
-2
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:50
Це па-данеццкі написав,сєпар?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:51
"По азировски"
+1
0
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 19:52
Другий)
0
-2
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:57
Нарахунок диванного,ти помиляєшся,падаль сєпарська
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 20:02
Старайся...... только правда падаль сепарская не бросает свою квартиру в Донецке и не снимает квартиру в Киеве. Вам патриотам это не понять...
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 19:45
И нах он нужен, такой кайфовый?
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:48
А вот это вопрос интересный. У меня была именно такая первая мысль
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 19:40
Плять,як тільки новина про нового кормільця,усє лапотно-сєпарське блювотіння тут як тут...
Ответить
+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 19:12
Пора домой!!!Ждём голы в ворота Шлактера.
Ответить
0
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
14.01.2022 в 19:36
Жди, жди, му.ди.ла лапотный
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.01.2022 в 19:10
Кормилец это Зеля и Порох у которых бизнесс на Россию работает
Ответить
+1
-6
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:33
Зато сосатель это точно "таврия19752009"
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
14.01.2022 в 19:35
п н х, крисянин...
Ответить
+4
0
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 18:58
(Луганск) 14.01.2022 в 18:57Один вопрос: почему вы только на сайте патриоты( в сети). У вас Милевский "круг давал по Олимпийскому под РУССКУЮ песню " Виват, Король, Виват"!! Селезнев спокойно себе живёт!! А как на сайте-так все вы патриоты!!!
Ответить
+2
-7
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:10
С каких это пор песня Виват, Король стала "русской"? Это советская песня. Если на то пошло, исполняет ее грузинка. Написана для Олега Блохина, советского/украинского футболиста и тренера. Так что ИДИ НАХ*Й, дятел
Ответить
+5
-2
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:17
А как бы всё советское в Украине не в Респекте. И как бы улицы уже переименовали!
+1
-6
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:18
А на х... Й иди ты, кусок ган.. д она!!!
0
-5
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:22
А тебе, капкан, какое дело до того, что в Украине переименовали? Сидишь в своем лэнэрэ, то сиди себе. Я же не спрашиваю тебя, почему ваши властители что-то там переименовали.
+5
-1
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:24
Лекарь (село Дарница), а тебя и ээээбббать не должно!!! Ты, старая вафельница, только постить тут можешь... А толку от тебя нет...
Ответить
0
-5
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:29
Ну пусть я старый, не скрою. А ты молодой и дебил. Кому от этого лучше? Такие, как ты - позор страны. Отщепенцы-запроданцы. Знаешь, что такое ЧВР, убогий? НЕТ?
+3
0
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:37
Лекарь (село Дарница), а я тебе ничего и не писал, а ты туту такой умный "впереди планеты всей" И Я Я здесь общаюсь за футбол, а вам политика превыше всего!!! Я как болел за Шахтёр и за Динамо так и будет и за нашу сборную Украины, а если я для вас лишний- извините, ваши проблемы!!!
Ответить
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
14.01.2022 в 19:38
Да какой ты за футбол общаешься лугандонец, только гонишь здесь на все украинское
+3
0
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:40
Ой, блин, так это я, что ли, начал срач за русское, за песню, в частности? Ты бы лучше просто извинился.
+1
0
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:41
Кстати, я забыл. Ты же, уродец, не знаешь, что такое ЧВР, как и твой собрат-русско-примат Одиссей. ЧВР это ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РОССИЯ. Пестуйте в родные пенаты, патриоты хреновы. А мы на своих диванах останемся. ОСТАНЕМСЯ В УКРАИНЕ
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.01.2022 в 19:43
И еще, капкан - автор слов песни "Виват, король!" - Рыбчинский, автор музыки - Татарченко. Поинтересуйся - кто такие... Вам, ка.ца.пам как всегда - только бы что-то чужое присвоить, так как сами окромя гов.на ничего произвести не можете...
Ответить
+3
0
xapyga (Запорожье)
14.01.2022 в 18:41
Кстати, хорошо справляется с кормлением, везде лавку протирает, зато кормит!!! Дно еще то)
Ответить
+4
-1
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 18:28
А Саша Зинченко или Тарас Михалик теж кармыльци!
Ответить
+4
-4
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 18:47
А Вы, уважаемый, просто глупец
Ответить
+3
-2
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 19:15
Я не глупец! Я ваще не имею право открывать здесь рот ...потому что три года проработал в ПРС. Когда настоящие патриоты сидя за ноутом сражались в инетсетях с врагами.
+2
-4
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:26
Я в душе не ипу, что такое ПРС. Может это парашютно-реактивная система, а может - подземный ремонт скважин, а может - поздемный реактивный снаряд. Х вас, отщепенцев, знает. А мы да, мы патриоты. Пусть даже диванные. Быть диванным патриотом лучше, чем диванным чмом-коллаборантом.
+3
-2
Одіссей (Донецьк)
14.01.2022 в 19:28
Можешь не продолжать ...дебил!
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:32
Адесей, приятно познакомиться с дебилом.
+2
-2
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 18:53
Они их не считают...у них же контакты были....
Ответить
+1
-4
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:11
Михалик - да, Зина - нет.
+1
0
kapkan (Луганск)
14.01.2022 в 19:25
Твой Зина в Москве именины свои справляет, но ты же слепой!!!
0
-2
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:30
И что, если даже так?) Пипец, я просто ржу)
0
0
Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 19:37
А ты, Адесей, знаешь что такое ЧВР или нет? Если знаешь, то объясни это своему собрату по разуму из украинского Луганска.
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
14.01.2022 в 18:21
А що так -щі не зайшли?
Ответить
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.01.2022 в 19:46
Прокисли
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...