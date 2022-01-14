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Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко
Аренда с правом выкупа у АЕКа
zarya-lugansk.com
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С игроком подписан контракт аренды с правом выкупа на полтора года.
Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий.
На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", а также российские "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".
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Источник:ФК Заря
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