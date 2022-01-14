Еще один кормилец вернулся. Заря арендовала Данченко

" Заря " подписала 27-летнего украинского правого защитника греческого АЕКа Олега Данченко.

С игроком подписан контракт аренды с правом выкупа на полтора года.

Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий.

На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", а также российские "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".