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Львов прекратил сотрудничество с украинским хавбеком

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Брикнер покинул львовский клуб

Львов прекратил сотрудничество с украинским хавбеком

Фото: ФК Львов

Новина українською

ФК "Львов" прекратил сотрудничество с украинским полузащитником Иваном Брикнером.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

28-летний Иван Брикнер выступал за "Львов" с 2021 года. Он успел провести 25 матчей, в которых забил один гол.

Ранее в его послужном списке значились донецкий "Олимпик" и львовский "Рух".

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В статье: ФК Львов Иван Брикнер
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
14.01.2022 в 20:34
Похоже, половина команд УПЛ будет с новыми составами на вторую часть сезона.Интересно
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0
0
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 20:30
И куда дальше?Тамбов?
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0
-3


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