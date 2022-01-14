Львов прекратил сотрудничество с украинским хавбеком

ФК "Львов" прекратил сотрудничество с украинским полузащитником Иваном Брикнером.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

28-летний Иван Брикнер выступал за "Львов" с 2021 года. Он успел провести 25 матчей, в которых забил один гол.

Ранее в его послужном списке значились донецкий "Олимпик" и львовский "Рух".