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Львов прекратил сотрудничество с украинским хавбеком
Иван Брикнер покинул львовский клуб
Фото: ФК Львов
Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
28-летний Иван Брикнер выступал за "Львов" с 2021 года. Он успел провести 25 матчей, в которых забил один гол.
Ранее в его послужном списке значились донецкий "Олимпик" и львовский "Рух".
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
14.01.2022 в 20:34
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 20:30
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