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Авагимян: Черноморец не предлагал мне остаться

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о своем переходе в Александрию

Авагимян: Черноморец не предлагал мне остаться

Новина українською

Полузащитник Артур Авагимян рассказал о своем переходе из "Черноморца" в "Александрию".

"Вариант с "Александрией" у меня возник два-три месяца назад. Я выбрал его, потому что, во-первых, они договорились с клубом о цене и меня устроил мой личный контракт. Также у "Александрии" хорошая команда, высокие амбиции и серьезный проект.

Гура? С тренером просто познакомились. Об игре и футбол еще не разговаривали, но думаю, что со временем мы поговорим, что он хочет от меня и где он меня видит на футбольном поле.

Нет, "Черноморец" не предлагал мне оставаться в команде", — сказал Авагимян.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
14.01.2022 в 19:53
Что-то мало верится, что ЧЕРНОМОРЕЦ способен "разбрасываться" такими талантами.., но как говорится - насильно мил не будешь!
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