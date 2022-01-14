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Авагимян: Черноморец не предлагал мне остаться
Хавбек рассказал о своем переходе в Александрию
Полузащитник Артур Авагимян рассказал о своем переходе из "Черноморца" в "
"Вариант с "Александрией" у меня возник два-три месяца назад. Я выбрал его, потому что, во-первых, они договорились с клубом о цене и меня устроил мой личный контракт. Также у "Александрии" хорошая команда, высокие амбиции и серьезный проект.
Гура? С тренером просто познакомились. Об игре и футбол еще не разговаривали, но думаю, что со временем мы поговорим, что он хочет от меня и где он меня видит на футбольном поле.
Нет, "Черноморец" не предлагал мне оставаться в команде", — сказал Авагимян.
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