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Sky Sport Italia: Два аутсайдера Серии А интересуются Супрягой
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Фото: ФК Динамо Киев
Еще два итальянских клуба заинтересовались форвардом "
Как сообщает Sky Sport Italia, форвардом интересуется аутсайдер Серии А "Салернитана". В клубе ранее проявляли интерес к украинцу, однако многое будет зависеть от нового спортивного директора клуба Вальтера Сабатини. Пока что неясно, входит ли Супряга в сферу интересов нового руководителя.
Также сообщается, что игроком интересовалась и "Болонья".
Напомним, что недавно итальянские СМИ писали о том, что форвардом интересовалась "Сампдория", однако позже
Напомним, что в нынешнем сезоне Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.
Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.
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