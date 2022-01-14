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Sky Sport Italia: Два аутсайдера Серии А интересуются Супрягой

Премьер-лига
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Sky Sport Italia: Два аутсайдера Серии А интересуются Супрягой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Еще два итальянских клуба заинтересовались форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвардом интересуется аутсайдер Серии А "Салернитана". В клубе ранее проявляли интерес к украинцу, однако многое будет зависеть от нового спортивного директора клуба Вальтера Сабатини. Пока что неясно, входит ли Супряга в сферу интересов нового руководителя.

Также сообщается, что игроком интересовалась и "Болонья".

Напомним, что недавно итальянские СМИ писали о том, что форвардом интересовалась "Сампдория", однако позже эта информация была опровергнута.

Напомним, что в нынешнем сезоне Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.

Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.

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В статье: Болонья Динамо (Киев) Салернитана Владислав Супряга
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Источник:
Sky Sport Italia

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