Sky Sport Italia: Два аутсайдера Серии А интересуются Супрягой

Еще два итальянских клуба заинтересовались форвардом " Динамо " Владиславом Супрягой.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвардом интересуется аутсайдер Серии А "Салернитана". В клубе ранее проявляли интерес к украинцу, однако многое будет зависеть от нового спортивного директора клуба Вальтера Сабатини. Пока что неясно, входит ли Супряга в сферу интересов нового руководителя.

Также сообщается, что игроком интересовалась и "Болонья".

Напомним, что недавно итальянские СМИ писали о том, что форвардом интересовалась "Сампдория", однако позже эта информация была опровергнута .

Напомним, что в нынешнем сезоне Владислав окончательно потерял место не только в основном составе "Динамо", но и в заявке команды. В его активе всего шесть матчей, из которых всего два – в старте.

Добавим, что с июля прошлого года его ориентировочная стоимость, по данным аналитического портала Transfermarkt, упала в полтора раза – с шести миллионов евро до четырех миллионов.