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Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой

Премьер-лига
(1 голосов)

Ужасная трагедия на дороге

Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой

dsns.gov.ua

Новина українською

Сегодня, 14 января, смертельное ДТП случилось на подъезде к Одессе.

Водитель Mercedes‘а врезался в серебристую KIA, после этого ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Но и на этом ДТП не закончилось: после серии столкновений Мерседес отбросило в отбойник.

Без жертв не обошлось — погибла девушка – водитель Мерседеса. Ее тело спасатели извлекали из авто при помощи специнструментов.

По неподтвержденным данным, за рулем Мерседеса была жена украинского футболиста клуба УПЛ. В своем Инстаграме она часто выставляла видео с нарушением ПДД

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