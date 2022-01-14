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Шаран: Задача в Минае – остаться в Премьер-лиге
Тренер принял аутсайдера УПЛ
Фото: ФК Минай
"Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Постараемся создать боеспособный коллектив, это также задача нашего тренерского штаба.
Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков", - сказал Шаран.
Напомним, первую часть сезона "Минай" завершил на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
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