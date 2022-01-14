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Шаран: Задача в Минае – остаться в Премьер-лиге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер принял аутсайдера УПЛ

Шаран: Задача в Минае – остаться в Премьер-лиге

Фото: ФК Минай

Новина українською

Новый главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о задачах, которые стоят перед ним и перед командой.

"Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Постараемся создать боеспособный коллектив, это также задача нашего тренерского штаба.

Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков", - сказал Шаран.

Напомним, первую часть сезона "Минай" завершил на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
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Комментарии (5)
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Виктор 2209 (Мехико)
14.01.2022 в 23:58
Максимум до конца сезона он там проработает
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0
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Дон Купер (Хмельницький)
14.01.2022 в 23:20
Завдання то зрозуміле, але як його виконати? Чорноморець, Інгулець теж не збираються на виліт.
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+1
0
Зритель (Харьков)
14.01.2022 в 23:01
Шаран забыл уточнить - по спортивному принципу или как? После прошлого сезона ведь остались как-то в УПЛ.
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+3
0
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Serega1111 (Киев)
14.01.2022 в 22:52
По первой половине чемпионата было видно, что основная задача главного тренера в этом клубе - выносить за постоянно отмачивающим Кормильцем
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
14.01.2022 в 22:31
там руководство жмоты--зря пошёл сколько уже убрали тренеров
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+3
0


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