Шаран: Задача в Минае – остаться в Премьер-лиге

Новый главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о задачах, которые стоят перед ним и перед командой.

"Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Постараемся создать боеспособный коллектив, это также задача нашего тренерского штаба.

Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков", - сказал Шаран.