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Официально. Черноморец подписал американского хавбека Эрнандеса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Официально. Черноморец подписал американского хавбека Эрнандеса

facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании американского 21-летнего полузащитника Хорхе Эрнандеса.

Детали соглашения клуб не сообщает.

Эрнандес – воспитанник академии "Лос-Анджелес Гэлакси". За основную команду заигран не был, однако отыграл за вторую команду 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 11 ассистов в чемпионшипе ЮСЛ (второй уровень футбольных лиг в США).

У парня двойное гражданство – США и Мексики. Преимущественно играет на позиции атакующего хавбека.

Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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В статье: Черноморец (Одесса) Хорхе Эрнандес
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Комментарии (2)
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Kela (Одесса)
14.01.2022 в 21:32
молодой, может раскроется в ЧО
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 21:27
Это уже что-то! Верим в Черноморец!
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