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Официально. Черноморец подписал американского хавбека Эрнандеса
facebook.com/fc.chernomorets
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Детали соглашения клуб не сообщает.
Эрнандес – воспитанник академии "Лос-Анджелес Гэлакси". За основную команду заигран не был, однако отыграл за вторую команду 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 11 ассистов в чемпионшипе ЮСЛ (второй уровень футбольных лиг в США).
У парня двойное гражданство – США и Мексики. Преимущественно играет на позиции атакующего хавбека.
Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.
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