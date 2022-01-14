Официально. Черноморец подписал американского хавбека Эрнандеса

" Черноморец " объявил о подписании американского 21-летнего полузащитника Хорхе Эрнандеса.

Детали соглашения клуб не сообщает.

Эрнандес – воспитанник академии "Лос-Анджелес Гэлакси". За основную команду заигран не был, однако отыграл за вторую команду 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 11 ассистов в чемпионшипе ЮСЛ (второй уровень футбольных лиг в США).

У парня двойное гражданство – США и Мексики. Преимущественно играет на позиции атакующего хавбека.

Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.