Нерес попрощался с Аяксом - ВИДЕО

Новичок " Шахтера " Давид Нерес попрощался со своим бывший клубом – "Аяксом".

Вингер написал трогательный пост в соцсетях.

"Аякс", с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня", – написал Нерес.