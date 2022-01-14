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Нерес попрощался с Аяксом - ВИДЕО

Премьер-лига
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Бразилец переходит в Шахтер

Нерес попрощался с Аяксом - ВИДЕО

instagram.com/davidneres

Новина українською

Новичок "Шахтера" Давид Нерес попрощался со своим бывший клубом – "Аяксом".

Вингер написал трогательный пост в соцсетях.

"Аякс", с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня", – написал Нерес.

Напомним, что нидерландский клуб уже объявил о трансфере Нереса в "Шахтер", "горняки" должны объявить о подписании завтра, 15 января.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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