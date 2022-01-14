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Нерес попрощался с Аяксом - ВИДЕО
Бразилец переходит в Шахтер
instagram.com/davidneres
Новичок "
Вингер написал трогательный пост в соцсетях.
"Аякс", с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня", – написал Нерес.
Напомним, что нидерландский клуб уже объявил о трансфере Нереса в "Шахтер",
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