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Мариуполь назвал лучшего игрока команды 2021 года
В голосовании болельщиков победил Андрей Кулаков
fcmariupol.com
"Мариуполь" объявил итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока команды 2021 года.
По результатам опроса лучшим игроком азовцев в минувшем году стал
Второе место занял Дмитрий Топалов (22%). Замкнул тройку Петр Стасюк (7%).
Напомним, что Кулаков в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 голов в 11 матчах.
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Источник:ФК Мариуполь
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