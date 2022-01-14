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Мариуполь назвал лучшего игрока команды 2021 года

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании болельщиков победил Андрей Кулаков

Мариуполь назвал лучшего игрока команды 2021 года

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" объявил итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока команды 2021 года.

По результатам опроса лучшим игроком азовцев в минувшем году стал Андрей Кулаков. Нападающий набрал 61% голосов.

Второе место занял Дмитрий Топалов (22%). Замкнул тройку Петр Стасюк (7%).

Напомним, что Кулаков в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 голов в 11 матчах.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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