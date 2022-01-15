Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Сказал Вакуле, что воспитывать его не буду
Скандальный хавбек отправился покорять Первую лигу
instagram.com/fcpolissya
Главный тренер "
"Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.
Вакула - футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.
Что касается проблем, которые были. Ну... Я бы акцентировал на слове "были". Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство. А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек", - сказал Калитвинцев.
Популярное сейчас
- Глава судей Кубка Африки объяснил, почему рефери завершил матч Мали - Тунис на 85-й минуте
- В честь военных, корабля и даже пивоварни. 10 клубов с оригинальным происхождением названия
- Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
- Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- В семье экс-капитана Зари - пополнение