Калитвинцев: Сказал Вакуле, что воспитывать его не буду

Главный тренер " Полесья " Юрий Калинвинцев прокомментировал приход в команду Владислава Вакулы.

"Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.

Вакула - футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.

Что касается проблем, которые были. Ну... Я бы акцентировал на слове "были". Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство. А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек", - сказал Калитвинцев.