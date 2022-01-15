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Калитвинцев: Сказал Вакуле, что воспитывать его не буду

Премьер-лига
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Скандальный хавбек отправился покорять Первую лигу

Калитвинцев: Сказал Вакуле, что воспитывать его не буду

instagram.com/fcpolissya

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калинвинцев прокомментировал приход в команду Владислава Вакулы.

"Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.

Вакула - футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.

Что касается проблем, которые были. Ну... Я бы акцентировал на слове "были". Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство. А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек", - сказал Калитвинцев.

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В статье: Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
ТК Футбол

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