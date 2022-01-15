Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса

Самый громкий трансфер в УПЛ этой зимой! Давид Нерес официально перешел из Аякса в Шахтер. Кто он? Зачем горняки заплатили 18 миллионов евро? Что ждать от звезды Аякса? Присоединяйтесь к обсуждению в блоге Роберто Моралеса.