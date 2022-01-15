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Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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(2 голосов)

Известный украинский комментатор отвечает на самые главные вопросы

Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый громкий трансфер в УПЛ этой зимой! Давид Нерес официально перешел из Аякса в Шахтер. Кто он? Зачем горняки заплатили 18 миллионов евро? Что ждать от звезды Аякса? Присоединяйтесь к обсуждению в блоге Роберто Моралеса.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
15.01.2022 в 10:21
Будем верить что либо допинг найдут или незаиграет.
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