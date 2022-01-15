Герой футбольного дня. Роман Григорчук

Без каких-либо клубных симпатий или привязки к конкретным командам – чем больше сильных амбициозных коллективов, тем интереснее в целом будет чемпионат. Тем больше шансов, что не повторится удручающей истории еврокубков, которая произошла в сезоне 2021/22. Поэтому период трансферного окна – это важная составляющая развития нашей лиги. Особенно приятно, когда идет тотальное усиление.

"Шахтер" приобрел Давида Нереса – это уже четвертый трансфер "горняков" за 10+ миллионов евро. После долгих лет рыночного затишья такая активность не может не будоражить. "Александрия" берет и количеством, и качеством (Билошевский, Костышин, Бондаренко, Авагимьян, возможно, Калитвинцев). "Днепр-1" хоть и потерял Дубинчака, зато пригласил испанского форварда, "Минай" подписал известного именитого тренера, "Заря" омолаживается и усиливается одновременно, "Ингулец" производит перестройку. Упадок и деградация по кадрово-трансферному вопросу наблюдается только в "Десне", но ведь в семье не без… исключений. Свято место пусто не бывает. В списке крепких середняков с претензиями на зону еврокубков черниговцев есть кому заменить.

"Черноморец" - восьмая команда по стоимости состава среди участников УПЛ / скриншот - Transfermarkt

К примеру, одесский "Черноморец". Уже сейчас четко прослеживается несоответствие положения одесского клуба в турнирной таблице УПЛ (13 место) с позицией в списке наилучше укомплектованных участников лиги по данным transfermarkt (седьмое место). Этой зимой одесситы вернули Ивана Бобко и Евгения Паста (также пришел Дмитрий Юсов), а из-за границы пригласили Дугласа Бергквиста, Хорхе Эрнандеса, Илию Мартиновича, Руди Пожега, и последнее пополнение – Борислав Ценев из сборной Болгарии. Ноунеймы, не выглядящие, впрочем, авантюрой, ведь объединены именем главного тренера "Черноморца" Романа Григорчука.

Именно с ним ассоциируется новый одесский проект. Не с новыми владельцами-бизнесменами, не с менеджером Геннинсоном, а именно с Григорчуком. Когда-то под его руководством на берегу Черного моря блистали Фентанелло, Риера, Дже Дже, Бакай, Вангели, Лео Матос. И это было не сброд легионеров, как в свое время в донецком "Металлурге" или "Карпатах", а команда. Команда, приносившая Украине более одиннадцати очков в Таблицу коэффициентов за сезон, находясь по этому показателю на одном уровне с "Шахтером" и "Динамо". За последние семь лет украинская третья сила ни разу не набирала более пяти еврочек за сезон.

Понятно, что "Черноморец" не заскочит в еврокубки сразу. Но даже по теоретическим раскладам (команда под руководством нового тренера не провела еще ни одного спарринга) можно прогнозировать взлет одесситов ближе к середине турнирной таблицы. Конкурентов с низов удастся обойти сугубо благодаря кадровому ресурсу. А вот дальше уже будет слово за Романом Григорчуком. Объединив эту банду одной идеей, он способен создать конкуренцию в борьбе за место в топ-5.

Нашей лиге нужны сильные команды. Восемь лет упадка – достаточный срок для того, чтобы переосмыслить свой путь.