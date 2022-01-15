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Юрий Тлумак заключил контракт с Зарей на 3,5 сезона

Премьер-лига
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Первую половину сезона он провел в “Черноморце”

Юрий Тлумак заключил контракт с Зарей на 3,5 сезона

Офіційний сайт Зорі/Автор невідомий

Новина українською

Ранее сайт киевского "Динамо" сообщил, что Юрий Тлумак перешел в "Зарю" на полноценной основе. Сегодня, 15 января, это официально подтвердили и луганчане.

Контракт между сторонами подписан до лета 2025 года. Тлумак выбрал себе 18-й номер.

Портал Transfermarkt отмечает, что сумма трансфера 19-летнего футболиста составила 120 тысяч евро.

Напомним, что Тлумак является воспитанником львовских "Карпат", а также один сезон он провел в дубле киевского "Динамо". Первую половину текущего сезона Юрий играл за одесский "Черноморец", записав в свой актив один гол в 15 матчах.

Отметим, что "Заря" провела уже пять трансферов в межсезонье. Ранее игроками луганского клуба также стали Олег Данченко, Даниил Скорко, Абдулла Абдуллаев, Евгений Смирный.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Юрий Тлумак
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