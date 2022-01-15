Шаран: Перед нами стоит задача – оставить Минай в УПЛ

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал цели команды на завершающую часть сезона:

“Пока перед нами стоит задача – оставить команду в УПЛ. Такая у нас договоренность – до конца сезона поработать, а там будет видно, что дальше можно что-нибудь планировать.

Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких проблем в организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу”, - сказал Шаран.