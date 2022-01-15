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Шаран: Перед нами стоит задача – оставить Минай в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В то же время, тренеры получили определенную гарантию от руководства

Шаран: Перед нами стоит задача – оставить Минай в УПЛ

Фото: ФК Минай

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Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал цели команды на завершающую часть сезона:

“Пока перед нами стоит задача – оставить команду в УПЛ. Такая у нас договоренность – до конца сезона поработать, а там будет видно, что дальше можно что-нибудь планировать.

Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких проблем в организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу”, - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Минай
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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krakow (Херсон)
15.01.2022 в 12:11
"Минай" в последующих 9 играх,берет три очка без побед и идет ко дну. Интересно,что бы запели в таком случае ценители таланта итальянского Буратино. Игроки,или тренер?
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